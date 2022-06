Diretta Svezia-Italia U21 ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

HELSINBORG (Svezia) - In programma alle 18 il primo match point per la fase finale degli Europei 2023 in Romania e Georgia. Un test tra i più difficili per l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato, perché in Svezia gli Azzurrini - privi del capitano Marco Carnesecchi (infortunato alla spalla sinistra nell'allenamento di martedì) - sfidano l'unica avversaria contro cui hanno perso al 90' nell'era dell'attuale ct, nonché una selezione in una forma decisamente migliore: "Mi aspetto una partita difficile - ha detto Nicolato - perché loro stanno meglio di noi a livello di condizione. Sono dentro il campionato, nella fase centrale in cui sei anche più rodato, noi al termine di una stagione, con ragazzi che non stanno bene e altri scarichi. Oltretutto abbiamo avuto anche meno tempo per recuperare dall'ultimo impegno. Dovremo un po' scommettere".