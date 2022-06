Italia, Ricci da capitano: "Mi sento leader di questa Under 21"

L' Italia Under 21 contro la Svezia ha fallito il primo match point per accedere direttamente agli Europei 2023 , ma con l'1-1 si è assicurata almeno gli spareggi. Per la qualificazione ora serve almeno un punto nella sfida decisiva contro l'Irlanda, in programma martedì 14 giugno ad Ascoli. Gli azzurrini conducono in classifica a 21 punti, gli irlandesi seguono a 19. A due giorni dalla partita ci ha pensato il centrocampista del Torino, Ricci , capitano della Nazionale, a caricare la squadra: " Mi sento un leader di questa squadra insieme ad altri che sono qua da più anni rispetto a chi si è inserito da poco e ai più giovani. Deve partire da noi l'impulso nelle partite a fare il meglio, di caricare gli altri. Non dico che sia qualcosa che ci fa sentire la responsabilità, ma assolutamente ci gratifica".

Ricci ripensa alla Svezia: "Eravamo storditi"

"Contro la Svezia potevamo approcciare in maniera migliore la partita perché da come sembrava in campo siamo entrati un po' storditi ma non so i motivi, però poi ci siamo ripresi, abbiamo fatto una buonissima partita e potevamo anche fare meglio nell'essere più cinici sotto porta e concretizzare meglio le occasioni che abbiamo avuto perché soprattutto alla fine ne abbiamo avute tante. Bisogna fare meglio da questo punto di vista", ha aggiunto Ricci.

Ricci: "Italia, niente timore"

"L'Irlanda è una squadra molto fisica, con delle buone individualità, però per come la penso io non bisogna avere timore di loro perché siamo l'Italia e le qualità ne abbiamo anche noi. Bisogna imporre il nostro gioco e secondo me con il possesso palla potremo dare del filo da torcere, e occorrerà concretizzare di più perché arriviamo spesso e bene quindi sarebbe meglio fare qualche gol in più. Stadio di Ascoli? Può aiutare tantissimo perché quando giochi e hai lo stadio pieno, con la gente che fa il tifo per te, è una cosa molto bella ed in certi punti della partita ti può anche dare qualcosa in più. Spero quindi che contro l'Irlanda ci siano tanti tifosi allo stadio a sostenerci", ha concluso.