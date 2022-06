Italia U21, Nicolato: "Con l'Irlanda prendiamoci ciò che meritiamo"

FIRENZE - "Sappiamo il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo dedicato tutto noi stessi, staff ed i giocatori che abbiamo avuto a disposizione. Pensiamo di non aver raccolto abbastanza per quanto fatto. Pensiamo di meritare di più per il percorso fatto, per come abbiamo giocato e per quello che abbiamo creato. Abbiamo la sensazione che siamo la squadra migliore, che lo siamo sempre stati, che non avremmo dovuto arrivare qui ad una partita dalla fine a giocarcela, ed ora dobbiamo azzannare un po' la caviglia degli avversari perché abbiamo voglia di prenderci , anche con un pizzico di fortuna che forse finora non c'è stata, quello che pensiamo fortemente di meritare ". Lo ha detto il ct dell'Under 21 azzurra Paolo Nicolato in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra Italia e Repubblica d'Irlanda, in programma domani ad Ascoli Piceno e decisiva per la qualificazione ad 'Euro 2023'.

Italia U21, Nicolato: "L'Irlanda è una squadra pericolosa"

"Anche solo per il fatto di quanto è pericolosa l'Irlanda in alcune situazioni di gioco, come nelle palle inattive dove hanno fatto molti gol e dove sono molto pericolosi, cercheremo di non arrivare all'ultima mezz'ora della partita con un risultato che sia in bilico. È una partita difficile, potrebbe anche succedere ma dobbiamo procedere con il nostro cammino. Non abbiamo una certezza sul modo di giocare dell'Irlanda perché hanno cambiato abbastanza. Contro la Svezia hanno giocato con la difesa a tre, nell'ultimo turno hanno giocato a quattro, quindi è una partita che prepareremo su di noi dando qualche soluzione ai ragazzi per una situazione o un'altra ma dobbiamo avere chiare le idee noi", conclude Nicolato.

Nicolato sugli under in Nazionale maggiore

"Il passaggio di molti nostri giocatori in Nazionale A e qualche problema fisico di fine stagione ci ha sollecitati a trovare delle soluzioni alternative. A me le difficoltà però aiutano a diventare migliore, a spingere di più sull'acceleratore e a spremere il cervello per trovare il modo per aiutare i giocatori che ho a disposizione. Sono contento per i tanti nostri calciatori finiti in Nazionale A e sono stimolato a trovare volti nuovi. È un lavoro che come staff e Federcalcio stiamo facendo molto bene ed in tutto questo vogliamo anche continuare a giocare bene e a fare dei risultati. Non è facile, me ne rendo conto, ma abbiamo l'orgoglio di voler centrare questo doppio obiettivo".

Nicolato: "L'infortunio di Lovato ci crea qualche incognita"

"La formazione? Mi sono fatto delle idee, certamente l'infortunio di Lovato ci crea qualche incognita, però vedremo. L'ultima partita l'abbiamo fatta bene, andando a sensazione non credo ci sarà una rivoluzione come fra la prima e la seconda partita, potrebbe esserci un cambio di modulo e qualche giocatore, ma non penso sia necessario fare grandi cambiamenti. Per come ho visto preparare i miei ragazzi sono convinto che faranno la loro partita, poi ci sono anche gli avversari in campo, con l'Irlanda che viene da quattro vittorie consecutive, di cui due con la Svezia, quindi sono avversari di valore, ma noi abbiamo sempre dimostrato di voler fare le partite, di esserci e non vedo in questo momento un qualcosa che mi faccia pensare diversamente".