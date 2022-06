Diretta Italia-Irlanda U21 ore 17.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ASCOLI - Dopo l'1-1 in trasferta contro la Svezia, l'Italia U21 di Paolo Nicolato chiude il proprio cammino nel Gruppo F di qualificazione agli Europei di Romania e Georgia 2023 alle 17.30 allo stadio Del Duca di Ascoli contro l'Irlanda. Gli azzurrini, imbattuti nel girone con sei vittorie e tre pareggi, hanno bisogno di un punto per chiudere in vetta alla classifica. Gli avversari di oggi, infatti, sono a -2, mentre gli scandinavi sono ormai tagliati fuori. Il Ct non fa calcoli: "Non penso alla storia del punto che manca, di certo la nostra ambizione, di più, la nostra volontà, è quella di non arrivare all’ultima mezzora di gara con un risultato ancora in bilico. Lavoreremo per risolverla prima".