Capolavoro Nicolato: così l'Under 21 dimostra che c'è un futuro

Ci vuole coraggio

Dopo il 4-1 ascolano all'Irlanda, Nicolato dixit: "Ci siamo reinventati più volte, c'è stata una continua evoluzione e risoluzione di problemi che ci ha resi molto forti. In questi due anni abbiamo perso una partita sola, non di qualificazione; abbiamo raggiunto un grande obiettivo per il, modo in cui è stato raggiunto, per il lavoro che abbiamo fatto. Questa squadra non ha mai avuto paura, anche ha dovuto disputare gli ultimi tre incontri non ancora qualificata dovendo affrontare emergenze molto serie". La paura è l'opposto del coraggio di Nicolato e dello stesso Mancini, anche se in Germania egli ha esagerato, cambiando nove undicesimi della squadra che tanto bene aveva fatto a Wolverhampton e, soprattutto, errore fatale, rivoluzionando la difesa davanti all'incerto Donnarumma. Transeat. Nella Nazionale A non bisogna commettere l'errore che sia tutto sbagliato e tutto da rifare. Nell'Under 21 occorre proseguire lungo la strada imboccata sinora. E poi c'è l'Under 19 di Carmine Nunziata, dal 18 giugno al primo luglio in lizza nella fase finale dell'Europeo di categoria ospitato dalla Slovacchia. Gnonto e Scalvini ci saranno. Coraggio, ricominciamo.