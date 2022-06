Italia U21, il 22 settembre amichevole con l'Inghilterra

TORINO - L'Italia Under 21 aprirà la nuova stagione con una gara amichevole di prestigio, prima tappa di preparazione verso la fase finale del Campionato Europeo del 2023 in Georgia e Romania. Gli Azzurrini scenderanno in campo giovedì 22 settembre contro l'Inghilterra: l'incontro si disputerà in Italia nonostante la sede non sia stata ancora definita.