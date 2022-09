Under 21, Nicolato convoca Fagioli e Miretti

Il commissario tecnico della Nazionale Under 21 Nicolato ha convocato 28 giocatori per il doppio match amichevole contro Inghilterra e Giappone. Gli azzurrini sfideranno gl inglesi il 22 settembre all' "Adriatico-Giovanni Cornacchia" di Pescara e il 26 al "Teofilo Patini" di Castel di Sangro,il Giappone. Nell'elenco dei convocati figurano i due centrocampisti della Juventus Nicolò Fagioli e Fabio Miretti.