Diretta Italia U21-Inghilterra U21 ore 17.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PESCARA - L'Italia U21 scenderà in campo questo pomeriggio (17:30) contro l'Inghilterra U21 per un'amichevole molto importante per il Ct Paolo Nicolato. L'allenatore ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia sottolineando: "Io non la considero un'amichevole, ma una gara di quelle che permettono di capire di chi ci possiamo fidare. In partite come queste i mezzi giocatori sbagliano, soprattutto l'approccio e l'atteggiamento - aggiunge - Nelle partite di qualificazione siamo sempre stati con il pallino del gioco in mano, messi poco sotto grande pressione. Abbiamo bisogno di subirne un po' , ma mi auguro che la squadra vada in campo per dominare. Ho chiesto personalità. In Nazionale cerchiamo di uniformare la conoscenza dei singoli ragazzi in base alle nostre esigenze". Il bilancio negli scontri diretti recita 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte per l'Italia ma l'ultimo successo risale a all'Europeo 2015).