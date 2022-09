Rovella: "Vittoria con la Juve inaspettata. Ecco perché sono andato al Monza"

CASTEL DI SANGRO - "La vittoria contro la Juventus è stata inaspettata ma ci fa ben sperare con il futuro". A parlare dal ritiro dell'Italia Under 21 è Nicolò Rovella, centrocampista del Monza che lo ha preso in prestito proprio dai bianconeri: "Sia io sia Allegri, con Cherubini e Nedved, abbiamo deciso che a 20 anni per me la cosa più importante era giocare - ha aggiunto l'azzurrino -. Sicuramente essermi allenato con grandi campioni alla Juventus la scorsa estate, anche se per poco tempo, mi ha aiutato e mi ha fatto crescere velocemente. Nel mio ruolo però è difficile trovare continuità nelle grandi squadre e così ho preferito andare a giocare, fare esperienza per essere un giorno più pronto ad alti livelli".