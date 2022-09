Diretta Italia U21-Giappone U21 ore 15.30: Come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CASTEL DI SANGRO (Aquila) - La Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato affronta questo pomeriggio il Giappone a Castel di Sangro per l'ultimo test prima della pausa invernale. Gli azzurrini, reduci dal ko contro l'Inghilterra, cercano il riscatto contro una squadra molto insidiosa come ha dichiarato lo stesso Ct: "Conosco bene il Giappone, è una squadra che gioca a ritmi alti, meno congeniali al nostro calcio. E non parlo della mia squadra ma della nostra latitudine in generale, solitamente più tecnica. Personalmente li avevo incontrati nel Mondiale Under 20. Sarà un altro test molto significativo per noi". Nicolato dovrà fare a meno, in questo test, del centrocampista della Juventus Fabio Miretti (che ha lasciato il ritiro per un problema alla caviglia) oltre che di Pellegri, Plizzari e Cittadini.