Atalanta, infortunio per Scalvini con l'Under 21

CASTEL DI SANGRO - Brutte notizie per l'Atalanta di Gasperini. Il difensore della Dea, Giorgio Scalvini, si è infatti fermato con la Nazionale Under 21 nell'amichevole giocata a Castel di Sangro contro il Giappone (gara terminata 1-1, in gol Colombo e Fujio). Al 63' il difensore azzurro classe 2003 è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio. Lo staff medico dell'Italia ha subito medicato a bordo campo il giocatore. Al suo posto è entrato Simone Canestrelli. A questo punto è a serio rischio la disponibilità di Scalvini per la gara di campionato contro la Fiorentina. Il difensore verrà valutato e, tramite gli esami strumentali, saranno accertati i tempi di recupero.