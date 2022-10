Italia U21, le avversarie del girone agli Europei: insidia Francia

BUCAREST (Romania) - Si sono svolti al The Romanian Atheneum di Bucarest i sorteggi per i gironi del prossimo Campionato Europeo U21, in programma in Romania e Georgia dal 9 giugno 2023 al 2 luglio 2023. L'Italia di Nicolato, pescata dall'urna n.2 assieme ad Inghilterra, Paesi Bassi e Romania, è stata inserita nel gruppo D e sfiderà la Francia, la Svizzera e la Norvegia. Al sorteggio hanno partecipato 16 squadre: Georgia e Romania (le due nazioni ospitanti), le nove vincitrici dei gironi di qualificazione (tra cui l'Italia), la migliore seconda e le quattro vincitrici degli spareggi. I Gruppi A e C si giocheranno in Georgia (Batumi, Kutaisi, Tbilisi), i Gruppi B e D in Romania (a Bucarest e Cluj).