Italia, tre Juve in U21 ma nessuno è bianconero!

TORINO - Sono 25 i convocati del ct Paolo Nicolato per il prossimo test della Nazionale Under 21, impegnata sabato 19 novembre allo stadio 'Del Conero' di Ancona per un'amichevole di prestigio contro la Germania. Nessuno di loro veste attualmente la maglia della Juventus, ciò non significa che non ci siano rappresentanti della Vecchia Signora nella spedizione: questo perché in lista sono presenti Filippo Ranocchia, Nicolò Rovella e Andrea Cambiaso, di proprietà del club bianconero e in prestito rispettivamente a Monza i primi due e a Bologna il terzo. Tre i volti nuovi per questa convocazione, si tratta di Cesare Casadei, Franco Tongya e Cristian Volpato. Tornano a far parte della Nazionale Under 21, invece, Matteo Cancellieri e Lorenzo Lucca.