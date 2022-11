Diretta Italia U21-Germania U21 ore 17.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ANCONA - Amichevole di lusso per l'Italia Under 21 di Nicolato, una sorta di crash test contro la Germania campione d'Europa in carica: "Per noi, nella situazione in cui siamo, è una prova - ha detto il commissario tecnico - soprattutto a livello caratteriale. Abbiamo l'ambizione di competere con i più forti, non ci interessa giocare con squadre che sappiamo di dominare".