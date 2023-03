Nicolato e l’Italia U21: il centravanti e le parole sui nuovi

Paolo Nicolato , commissario tecnico della nazionale Under 21 , ha parlato dal raduno azzurro in vista della doppia amichevole contro Serbia e Ucraina . "Avremmo voluto preparare meglio gli Europei, ma ci sono state diverse problematiche, anche legate agli infortuni. Abbiamo tante assenze, ma questa rappresenta un'opportunità per tanti ragazzi di provare ad entrare nel gruppo che sarà protagonista a giugno". Il ct poi aggiunge: "Ho voluto delle partite contro squadre di buon livello, perché nelle difficoltà possiamo capire i nostri punti deboli. Si tratta di due formazioni diverse, che ci permetteranno di testare un po' tutti i giocatori convocati, sperando qualcuno riesca a mettersi in mostra".

Nicolato sul problema centravanti

Paolo Nicolato traccia un primo bilancio di questo biennio di lavoro alla guida dell'Under 21: "Credo sia stato fatto un buon lavoro, nelle qualificazioni abbiamo chiuso imbattuti ad esempio. Ma è un biennio da dividere in due fasi. All'inizio avevamo un gruppo molto compatto, poi nel secondo anno la situazione è diventata più fluida e abbiamo dovuto attingere a più calciatori. In questo modo diventa difficile costruire in breve tempo un'identità di squadra. Da qui a giugno proveremo ad alzare il livello, perché quanto fatto finora non basta". Poi sul problema centravanti dichiara: "Il problema del centravanti credo sia dovuto non ad una evoluzione, ma bensì ad un'involuzione del gioco del calcio. Ora in quel ruolo si fa un lavoro diverso, più di appoggio che di finalizzazione. Questo non ha aiutato nello sviluppo del talento e della giocata individuale. Dobbiamo cercare di ridare importanza alle qualità del singolo. I giocatori tendono a correre zero rischi e così non si migliora".