Baldanzi, azzurro Empoli e Italia: esordio in U21 e retroscena Fantacalcio

Tommaso Baldanzi è tra i 28 calciatori convocati da ct Paolo Nicolato per le amichevoli dell' Under 21 con la Serbia , in programma venerdì 24 marzo a Backa Topola , e l'Ucraina in calendario lunedì 27 marzo a Reggio Calabria . Dopo essersi allenata nella giornata di lunedì 20 marzo al CPO 'Giulio Onesti' di Roma, oggi, 21 marzo, la Nazionale Under 21 è partita alla volta della Serbia dove nel pomeriggio è in programma il primo allenamento. Al gruppo si sono aggregati anche il portiere Alessandro Sorrentino e i difensori Andrea Carboni e Alessandro Zanoli .

Italia Under 21, Baldanzi: "Grande entusiasmo, ma resto umile e sereno"

Come ricordato dal sito ufficiale della FIGC, a cui ha rilasciato un’intervista, in meno di un anno la vita di Baldanzi, che festeggerà il suo ventesimo compleanno proprio in Serbia, giovedì 23, e che ha vinto due scudetti a livello giovanile, Under 16 e Primavera, è cambiata così come le abitudini: a maggio l'esordio in Serie A, in estate la convocazione per l'Europeo Under 19 (dove ha segnato la prima rete degli Azzurrini, contro la Romania), ad agosto il primo gol in Serie A con la maglia dell'Empoli contro il Verona, a cui ne sono seguiti altri tre, compreso quello della vittoria dei toscani a San Siro contro l'Inter: "Vivo questo momento con grande entusiasmo ma con umiltà e serenità. Devo lavorare ogni giorno per migliorare, cosa che credo di aver fatto in questi anni per arrivare a togliermi queste soddisfazioni. Quello che ripeto a me stesso ogni giorno, però, è che la strada è ancora lunga. A livello di Nazionale, l'Europeo Under 19 è stata un'esperienza eccezionale: peccato essere usciti in semifinale, ma dobbiamo tutti insieme credere di poter riuscire a provare ancora emozioni così” ha esordito Baldanzi.

Il trequartista dell’Empoli ha poi aggiunto: “Mi sto abituando anche alla vita di tutti i giorni lontano dalla mia famiglia. Vivendo da solo devo cucinare, badare alla casa e questo è un aspetto importante della mia crescita. Ho un armadio con tutte le maglie che ho indossato in questi anni: spero di collezionarne sempre di più, a cominciare da quella dell'Under 21. I miei genitori vivono tutto questo con orgoglio e felicità, per me è importante sentire la loro vicinanza come quella degli amici di sempre che raggiungo appena ho un po' di tempo libero e del mio club".