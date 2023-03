Italia U21, Nicolato: "Con la Serbia ho notato una cosa. Mulattieri..."

Penultima amichevole per l' Italia Under 21 prima di dare al via all'Europeo di categoria. Gli azzurrini si sono imposti per 2-0 contro la Serbia grazie ad una doppietta di Mulattieri , con entrambi i gol siglati nella ripresa. Una gara dominata dall'inizio alla fine da parte della squadra del commissario tecnico Nicolato.

L'analisi di Nicolato

Al termine del match, queste le dichiarazioni proprio del ct Paolo Nicolato: "Abbiamo avuto modo di vedere diversi ragazzi all'opera: hanno fatto tutti una buona gara, considerando che molti di loro era la prima volta che giocavano assieme. Ho visto grande applicazione da parte di tutti: chiunque entra, si inserisce con grande facilità, merito dei ragazzi e del lavoro dello staff a livello di filiera federale. Ho notato che questi ragazzi dessero l'idea di giocare già insieme da tanto tempo. Mulattieri? Riesce sempre a trovare la zampata: quando è dentro l'area dà sempre la sensazione che qualcosa possa succedere".

Le parole di Mulattieri

Entusiasta, ovviamente, anche l'attaccante del Frosinone e mattatore del match, Samuele Mulattieri: "Sono contento di segnare anche questo tipo di gol 'sporchi', mi piace farmi trovare sempre pronto in area. Per me è un buon momento: sono felice di questi due gol, così come sono felice della stagione che sto giocando, ma pensiamo già alla prossima amichevole. Non c'è emozione più bella del segnare con la maglia della Nazionale. La dedica? Alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto".