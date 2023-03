Italia U21, Fagioli dipinge al Granillo: Lovato-Colombo in gol, Ucraina ko

Italia-Ucraina U21, la partita

L'Italia riesce ad avere la meglio dei pari età dell'Ucraina. Concentrazione, grinta e qualità: gli azzurri sono stati impeccabili, se non per la rete subita dopo un rimpallo sfortunato e un Turati non prefetto coi piedi. Per il resto l'U21 ha tenuto bene il campo non dando grossi spazi agli avversari. Partita sontuosa da parte di Fagioli, assente nel match contro la Serbia e autore di un assist e un palo clamoroso da punizione defilata. Giocatore universale e a tuttocampo che ha fatto la differenza in mezzo al campo: qualità e recupero palloni, ha messo in campo esperienza e mostrato la sua crescita esponenziale. Bellissimo l'assist per Lovato che di testa mette in rete. Nella ripresa il pari di Kaschuk, poi però è Colombo con una doppietta a chiudere la sfida con il 3-1 finale. Nicolato può sorridere dopo la prova dei suoi ragazzi.