Diretta Rep. Dominicana-Italia U20 ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Dopo aver battuto il Brasile e perso contro la Nigeria nelle prime due partite del girone, adesso gli Azzurrini di Carmine Nunziata impegnati nel Mondiale Under 20 in Argentina se la vedranno contro la Repubblica Dominicana, ultima squadra da affrontare del gruppo D (e attualmente fanalino di coda), per provare a staccare il pass per il prossimo turno: “Partita importante - ha spiegato il ct - e non sarà facile perché in questo Mondiale non ci sono partite facili. La squadra è carica per raggiungere l’obiettivo degli ottavi. Bisogna scendere in campo con la mentalità giusta, cercare di vincere la gara e poi vedremo quali risultati faranno le altre squadre”.