Kean torna in U21, la stima di Nicolato: la frase in conferenza stampa

TIRRENIA - Moise Kean torna in Under 21 con la chiamata del ct Nicolato per l'avventura nell'Europeo di categoria. L'attaccante bianconero farà parte del reparto offensivo degli Azzurrini e Nicolato ha voluto elogiarlo in conferenza stampa: "Basta che faccia quello di cui è capace. Siccome lo scorso anno è stato complesso, il mio obiettivo è stato quello di portare qui i giovani giocatori più forti che abbiamo, e lui è sicuramente uno di questi. Ho grande stima per Kean, ho fatto un Europeo Under 19 in cui lui è stato protagonista, è un tipo di giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a quelli che abbiamo a disposizione, e per le avversarie che affronteremo può essere determinante”. Attestato di stima forte da parte di Nicolato che aggiunge il suo parere anche su un altro ritorno in Under 21, quello di Tonali: "Sono tanto contento perchè è un ragazzo che sento vicino, da sempre, è uno con cui non ho mai perso i rapporti ed i contatti. L'ho fatto esordire in Under 18 ed è un ragazzo che con me ha sempre dimostrato grande disponibilità e riconoscenza, ed io grande stima di lui perchè capisco che il tornare in Under 21 non sia una situazione semplice ma è la dimostrazione che i rapporti contano sempre moltissimo".