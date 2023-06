Rovella è il 10 dell’Italia all’Europeo U21: tutti i numeri di maglia

Tutto pronto per l'avventura dell'Italia Under 21 ai prossimi Europei di categoria in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Georgia e Romania. Dopo le convocazione ufficiali di Nicolato, la Federcalcio ha annunciato anche i numeri di maglia degli azzurrini. La 10 sarà di Nicolò Rovella, il centrocampista di proprietà della Juventus reduce dall'ottima annata di Monza, mentre l'altra promessa bianconera Miretti indosserà la numero 21. In casa Torino numero 4 per Samuele Ricci e la 11 per Pietro Pellegri. Sandro Tonali avrà la maglia numero 8, la 9, molto probabilmente destinata a Moise Kean, è per Lorenzo Colombo autore del rigore salvezza in Serie A del Lecce.