Italia Under 21, Europei: l'esordio con la Francia, format e programma

L'Italia U21 è pronta a partire alla volta della Romania per disputare gli Europei di categoria dal 21 giugno. Nella giornata di martedì 20 gli azzurrini partiranno per Cluj, città dove si disputeranno le partite del girone D, che comprende anche la formazione di Nicolato . Il Ct ha già comunicato i convocati e l'ultimo ad aggregarsi sarà Gnonto , impegnato in Nations League con l'Italia di Mancini .

L'obiettivo degli azzurrini è ben chiaro nella testa e nelle idee: provare a migliorare i quarti di finale raggiunti nel 2021 e provare a tornare a disputare le Olimpiadi che mancano ormai da troppo tempo. L'ultima vittoria agli Europei dell'Italia è del 2004 (la quinta, unica formazione insieme alla Spagna ad averne vinte così tante e di cui tre consecutive). La formazione di Nicolato inizierà il suo percorso in un girone difficile che comprende anche Francia, Svizzera e Norvegia.

Europei U21, girone Italia, programma e format

Da ormai due edizioni gli Europei U21 sono stati allargati a 16 squadre suddivise in quattro gironi e l'Italia è stata sorteggiata nel girone D dove giocherà tutte e tre le partite a Cluj. L'esordio nella competizione per gli azzurrini sarà subito in un match davvero difficile contro una delle grandi favorite come la Francia. Partita che si giocherà il 22 giugno alle ore 20.45. A seguire la formazione di Nicolato disputerà la seconda gara contro la Svizzera il 25 (ore 18) e poi con la Norvegia chiuderà la fase a gironi il 28 giugno (ore 20:45). Ma come funziona il format degli Europei?

A superare il girone saranno le prime due classificate di ogni raggruppamento. Poi si procederà con la fase ad eliminazione diretta partendo dai quarti di finale dove, in caso di parità, si procederà anche ai supplementari ed eventuali rigori. (il gruppo D dell'Italia se la vedrà con el qualificate del B che comprenda Romania, Spagna, Croazia e Ucraina). Dalla competizione usciranno anche le altre tre squadre europee che parteciperanno alle prossime Olimpiadi (Francia già inserita in quanto Nazione ospitante e Inghilterra esclusa siccome partecipa come Gran Bretagna). Gli azzurrini per provare ad arrivare a Parigi 2024 (tra gli obiettivi indicati da Nicolato in conferenza) dovranno necessariamente arrivare tre le prime tre classificate della fase finale degli Europei U21. Pochi giorni e poi si partirà con il Torneo e gli azzurrini si stanno preparando per poter fare un buon percorso.

CALENDARIO

Questo il calendario degli azzurrini nella fase a gironi: