Diretta Italia U21-Norvegia U21 ore 17.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLZANO - L’ Italia U21 di Carmine Nunziata torna in campo nella corsa alla qualificazione ad Euro 2025 ospitando a Bolzano la Norvegia U21 . Gli Azzurrini cercano il 3° risultato utile consecutivo contro i norvegesi in quello che è uno scontro diretto: infatti i nordici sono a punteggio pieno nel Gruppo A (6 punti) a +2 sui ragazzi di Nunziata che si presentano dopo lo spiacevole caso Nasti-Ruggeri con il Ct che ha presentato così la sfida: "Questa è una Norvegia diversa dalle altre, è una squadra forte con giocatori di talento, soprattutto da metà campo in su mentre dietro qualche difficoltà ce l'hanno. Sarà una partita dura, da giocare al massimo delle nostre possibilità. Ci siamo preparati bene, i ragazzi hanno lavorato bene. Pensiamo solo a vincere perché è una partita fondamentale per il nostro cammino".

Dove vedere Italia U21-Norvegia U21 streaming e diretta tv

Italia U21-Norvegia U21, gara valida per la 3ª giornata del Gruppo A delle qualificazioni ai prossimi europei è in programma alle ore 17:45 allo stadio Marco Druso di Bolzano, sarà visibile in diretta in chiaro su Rai2 e in streaming sull’app RaiPlay.

Le probabili formazioni di Italia U21-Norvegia U21

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Casadei, Prati, Bove; Miretti; Baldanzi, Esposito. Allenatore: Nunziata

A disposizione: Zacchi, Ghilardi, Calafiori, Ndour, Kayode, Guarino, Fabbian, S. Esposito, Oristanio.

NORVEGIA U21 (4-3-3): Sjoeng; Lovik, Opsahl, Hjelde, Moller Wolfe; Arnstadt, Zafeiris, Holm; Mvuka, Hansen-Aoroen, Schjelderup. Allenatore: Jalland.

A disposizione: Tangvik, Hopland, Skaret, Oppegard, Sjovold, Roaldsay, Riisnes, Aasgaard, Nordas.

Arbitro: Lardot

Assistenti: Lemarire e Blaise.

IV uomo: Put.