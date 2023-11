Italia U21, Barbieri e la Juve: "Ovviamente ci penso. La chiamata un sogno"

Tommaso Barbieri è stata la grande novità tra i convocati di Nunziata per questa pausa di novembre. L'esterno in forza al Pisa , in prestito dalla Juventus Next Gen , ha trovato la sua prima convocazione nell' Italia U21 e questo grazie anche alle sue prestazioni in Serie B con la maglia dei toscani. L'inizio di stagione è stato incoraggiante e ora dovrà confermare le qualità messe in campo sin qui anche nel doppio impegno degli azzurri contro San Marino e Irlanda , match validi per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2025.

Barbieri, la Juve e l'idolo Cancelo

Tommaso Barbieri ha parlato ai canali ufficiali della Figc dal ritiro dell'Italia U21 in Romagna: "Gioco ovviamente dove vuole il mister, potrei farlo anche a sinistra, magari sbagliando qualche cross, ma sono ovviamente a disposizione degli allenatori. I terzini sono importanti sia nella fase difensiva che in quella offensiva: Nunziata ci spinge a crossare tanto. Il mio punto di riferimento? In questo momento Joao Cancelo, anche se è difficile arrivare ai suoi livelli". Sulla convocazione: "Per me è un sogno essere qui a rappresentare l'Italia. Darò tutto me stesso per aiutare i miei compagni, obiettivo che cerco di raggiungere ogni giorno anche con il mio club". E proprio sul Pisa e Aquilani: "Un ottimo allenatore, che cerca molto il possesso palla. Nunziata, invece, punta molto a sviluppare il gioco sulle punte. Ma il mio compito in campo resta lo stesso". In chiusura sulla Juve: "Ovviamente ci penso ed essere stato chiamato da questo club è un sogno, ma più che sul futuro voglio focalizzarmi sul presente. Di sicuro, giocare subito con i grandi mi ha aiutato".