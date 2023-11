Diretta S.Marino U21-Italia U21 ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SAN MARINO - L' Italia U21 di Nunziata scende in campo stasera contro i vicini di San Marino per quella che è la sua quarta partita nel Gruppo A delle Qualificazioni agli Euopei 2025. Gli Azzurrini, che hanno giocato solo tre partite, sono reduci da due successi consecutivi e si trovano al 2° posto (7 punti) dietro l'Irlanda (9 punti, punteggio pieno). Italia U21 che dovrà fare a meno di Lorenzo Colombo, che ha lasciato il ritiro a inizio settimana, e anche di Fabio Miretti : il giocatore della Juventus aveva stretto i denti nel match contro i Cagliari causa dolore alla schiena.

Le probabili formazioni di San Marino U21-Italia U21

SAN MARINO U21 (3-5-2): Amici; Giocondi, Giambalvo, M.Sancici; Guidi, Dolcini, N.Sancisi, F.Pasolini, Contadini; D’Addario, Zannoni. Allenatore: Cecchetti.

A disposizione: Battistini, Rastelli, M.Pasolini, Gasperoni, Renzi, Pasquinelli, Guerra, Sarti, Terenzi.

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Calafiori; Casadei, Prati, NDour; Miretti; Gnonto P.Esposito. Allenatore: Nunziata

A disposizione: Zacchi, Ghilardi, Turicchia, Bove, Guarino, Fabbian, Bianco, Ambrosino, Volpato.

Arbitro: Hyytia (Finlandia)

Assistenti: Nykanen e Leppanen.

IV uomo: Viljanen.