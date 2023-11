Miretti ko lascia ritiro Italia Under 21: come sta il talento della Juve

Fabio Miretti lascia il ritiro dell'Under 21 e pertanto non sarà a disposizione del Ct Carmine Nunziata nei match di qualificazione ai prossimi Europei in programma oggi alle 18.30 contro San Marino e martedì, alla stessa ora, in casa dell'Irlanda. Il centrocampista della Juventus era già in dubbio e le sue condizioni erano da valutare. Il classe 2003, infatti, aveva già sentito un fastidio durante il riscaldamento della sfida contro il Cagliari, ultimo appuntamento bianconero prima della sosta per le nazionali, ma aveva stretto i denti ed era comunque sceso in campo. La sua partita, però, era durata 66 minuti, venendo sostituito da Allegri - Iling-Junior al suo posto - per una lombalgia. Altra defezione, dunque, per gli azzurrini, che devono già fare a meno di Lorenzo Colombo, rientrato a Monza già nella giornata di ieri.