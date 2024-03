Diretta Italia U21-Lettonia U21 ore 18.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CESENA - Ora l’operazione qualificazione entra nella fase più calda per l’ Under 21 di Carmine Nunziata . Quella in cui con due successi contro Lettonia e Turchia gli Azzurrini potrebbero iniziare a pensare a cosa mettere in valigia in vista dell’Europeo slovacco del 2025. Vietato fare piani troppo futuri, però. Prima bisogna pensare alle avversarie imminenti, a cominciare da quella Lettonia che nel primo match dell’era Nunziata sulla panchina dell’Under 21 aveva dato qualche grattacapo imprevisto, costringendoci al pari.

Stavolta l’Italia non vuole sbagliare nulla, perché l’obiettivo è vicino e il gruppo sta lavorando bene. L’unico neo in questi giorni di lavoro in terra di Romagna sono stati gli infortuni che hanno messo ko due ragazzi della Roma (Bove e Baldanzi). Nunziata non fa calcoli: "Abbiamo due partite fondamentali in casa per il nostro cammino, dobbiamo cercare di ottenere il massimo per indirizzare la classifica - aggiunge - Tra l'altro, in questa finestra le nostre avversarie dirette giocheranno una partita e non due, per questo dobbiamo cercare di offrire due grandi prestazioni per poterle tramutare in due risultati positivi. Sono del parere che siamo una squadra forte e i risultati nella maggior parte dei casi dipendono da noi: chiederò di giocare al massimo delle nostre possibilità per vincere".

Dove vedere Italia U21-Lettonia U21 streaming e diretta tv

Italia U21-Lettonia U21, gara valida per la 6ª giornata delle qualificazioni agli Europei e in programma alle ore 18:15 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2 e sull’applicazione RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Italia U21-Lettonia U21

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Calafiori; Casadei, Prati, Ndour; Miretti; Gnonto, Esposito. Allenatore: Nunziata.

A disposizione: Zacchi, Ghilardi, Ruggeri, Fazzini, Kayode, Fabbian, Oristanio, Bianco, Colomb. Indisponibili: Baldanzi, Bove, Volpato. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bove, Coppola, Ndour.

LETTONIA U21 (4-2-3-1): Becks; Novikovs, Sliede, Kudelkins, Maslovs; Ammanis, Melniks; Rascevskis, Vapne, Melkis; Lizunovs. Allenatore: Basovs.

A disposizione: Vilkovs, Reingolcs, Valmiers, Deklavs, Patijkus, Rekis, Peilans, Karancmanis, MeIniso. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Ferrugia (Malta)

Assistenti: Camilleri e Scerri

IV uomo: Tonna