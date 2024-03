Miretti, buone notizie dall'Under 21. E Nunziata annuncia Spalletti

FERRARA - Carmine Nunziata carica di aspettative la gara che attende domani la sua Under 21 azzurra chiamata a sfidare la Turchia a Ferrara in una sorte di spartiacque nella qualificazioni ai prossimi Europei 2025: "Una partita fondamentale per il nostro cammino. Anche perché é se dovessero arrivare per l'Italia i tre punti, la stessa Turchia sarà costretta a vincere nelle altre gare per starci dietro. Sarà quindi una partita difficile, che ci può dare qualcosa in più, serviranno grande mentalità e intensità. Ruggeri, Miretti e Volpato sono recuperati e a disposizione"