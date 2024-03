Italia U21, la qualificazione si complica: follia al 91' e pari con la Turchia

Finisce 1-1 la sfida tra l 'Italia Under 21 e la Turchia Under 21 , valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. Gli azzurrini, in vantaggio grazie a un gol di Ghilardi (50'), si sono fatti raggiungere nel finale dalla Turchia, a segno con Kilicsoy al 91'. L'Italia resta in vetta alla classifica del gruppo 1 con 15 punti, a +2 sull'Irlanda che però ha una partita in meno mentre la Norvegia accorcia le distanze, a quota 12, dopo essersi sbarazzata agevolmente di San Marino con un netto 4-0.

Ecco la situazione del girone. L'Italia U21 è prima con 15 punti mentre l'Irlanda è seconda a quota 13 e la Norvegia è terza a 12. Le due inseguitrici degli azzurrini hanno entrambe una partita in meno rispetto alla nazionale di Nunziata che, nelle ultime tre gare di qualificazione, affronterà prima San Marino e poi sarà impegnata proprio negli scontri diretti con norvegesi (10 settembre) e irlandesi (15 ottobre). L'Irlanda, invece, giocherà contro Turchia e Lettonia a settembre, poi a ottobre contro la Norvegia e infine in Italia nell'ultimo turno del girone in quella che potrebbe essere la partita decisiva per la qualificazione diretta agli Europei di categoria.

Italia U21-Turchia U21: curiosità e statistiche

Italia U21-Turchia U21, la partita

Gli azzurrini hanno un buon approccio alla gara e all'8' costruiscono la loro prima occasione da rete con un colpo di testa di Calafiori che, oggi impiegato nel ruolo di mezzala, non riesce a sfruttare l'assist di Ndour. Nell'arco di pochi minuti Fabbian e nuovamente Calafiori sfiorano il vantaggio in due diversi frangenti, ma Alemdar si supera e salva i suoi. Al 22' Fabbian, servito da Calafiori, va alla conclusione che termina di poco sul fondo. Al 28' Nunziata perde Pirola per infortunio ed è costretto a sostituirlo, mandando in campo Ghilardi. Nonostante gli azzurrini abbiamo il pallino del gioco in mano, sono gli ospiti ad avere la chance più nitida per andare avanti: al 34' Ghilardi stende Yildirim in area e l'arbitro assegna rigore.Lo stesso Yildirim si presenta sul dischetto, ma un superbo Desplanches lo ipnotizza e permette ai suoi compagni di andare a riposo sullo 0-0. In apertura di ripresa la Turchia ha una grande occasione con il colpo di testa di Kaplan, che colpisce la parte alta della traversa. La risposta dell'Italia non si fa attendere e al 50' passa in vantaggio con Ghilardi, che trova la zampata vincente in mischia dopo una sponda di Gnonto. Al 64' i ragazzi di Carmine Nunziata vanno vicini al raddoppio con una conclusione potente di Zanotti, che viene respinta da Alemdar. Nel finale la squadra ospite va a caccia del pareggio e in pieno recupero riesce ad agguantarlo grazie alla rete di Kilicsoy su assist di Yardimci, con gli azzurrini che si sono 'fermati' durante l'azione pensando che il pallone fosse uscito dal terreno di gioco. Una beffa per l'Italia, che deve accontentarsi di un punto.

Il commento di Nunziata

"Vista la partita che abbiamo fatto, meritavamo di vincere. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo perso una palla che non dovevamo perdere. C'è stata troppa sufficienza nel finale, siamo stati ingenui, è un peccato perché abbiamo buttato due punti nel finale. Il calcio è questo, noi ce l'abbiamo messa tutta. I ragazzi hanno fatto la miglior partita della stagione, peccato per i due minuti finali in cui siamo stati troppo leggeri e passivi. Spalletti? Ci ha fatto molto piacere la visita del mister, ha caricato i ragazzi e si è visto. Casadei? Se io chiamo i giocatori non è perché stanno facendo male, ma è per spronarli a fare di più. Lui non doveva costruire la manovra, doveva agire tra le linee e attaccare la profondità. Secondo me ha fatto una buona partita". Lo ha detto il commissario tecnico dell'Italia U21, Carmine Nunziata, ai microfoni di Rai Sport al termine del match.

Il mea culpa di Coppola

"Sul gol io sono stato superficiale, pensavo che la palla fosse uscita e mi sono fermato. Mi dispiace, chiedo scusa ai miei compagni per l'errore di valutazione che ci è costato la vittoria. Meritavamo di vincere per la partita che abbiamo fatto. Potevamo andare a casa con sei punti, ma sappiamo che il girone è difficile. A settembre dobbiamo vincere le due partite per centrare la qualificazione diretta. Il mister ha la sua idea di gioco e indipendentemente da chi va in campo, tutti sappiamo cosa fare. Ci alleniamo per questo". Sono le parole di Diego Coppola, a Rai Sport, dopo Italia U21-Turchia U21.