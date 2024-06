Italia, Hasa e Turicchia titolari nel poker dell'Under 21 al Giappone U19

Tanti gol e tre punti: parte così l'avventura dell' Italia U21 al Torneo Maurice Revello . Gli azzurrini superano 4-3 gli U19 del Giappone al termine di una partita ricca di colpi scena. I ragazzi del ct Carmine Nunziata conquistano così la prima vittoria nel girone B. Protagonisti del match Raimondo, autore di una doppietta, Fini e Fabbian, che si dimostra ancora una volta una spanna sopra per la categoria. In campo da titolari anche gli juventini Hasa e Turicchia, protagonisti con la Next Gen di una grande cavalcata .

Italia-Giappone U21, il racconto del match

L'Italia passa in vantaggio dopo appena 10 minuti: Hasa da dentro l'area prova il tiro a giro ma viene ribattuto, poi Fini è il più lesto a fare centro. Gli azzurri fanno valere la differenza tecnica e al 22' raddoppiano con Fabbian, freddo dagli undici metri, dopo un rigore concesso per un fallo di Goto su Fini. Dopo due giri d'orologio si fa vedere anche il Giappone che centra la traversa. Un primo campanello d'allarme prima della rete di Shiogai al termine del primo tempo. All'ora di gioco ci pensa l'attaccante della Ternana (in prestito dal Bologna) Raimondo a riportare la squadra di Nunziata sul doppio vantaggio. L'Italia si distrae e gli avversari ritornano in partita: Ndour perde un brutto pallone a centrocampo e Shiogai non perdona in ripartenza, realizzando la sua personale doppietta. Al 71' Raimondo trova la doppietta con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio da fermo. Gli azzurrini però non riescono proprio a terminare la gara in modo sereno e a cinque dalla fine subiscono la tripletta di Shiogai. Nei minuti finale Hasa, Turicchia e compagni riescono a resistere e conquistano i primi tre punti nella cinquantesima edizione del Torneo di Tolone.