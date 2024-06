Italia U21, duro ko con l'Ucraina: a segno l'attaccante che piace alla Juve

Prosegue l'avventura dell' Italia U21 nel Torneo di Tolone . Dopo la vittoria sul Giappone U19 nella gara d'esordio , quest'oggi, nella seconda giornata del girone B, contro l' Ucraina U23 per i i ragazzi allenati dal ct Carmine Nunziata è arrivata una pesante sconfitta per 4-0. Tra i trascinatori degli ucraini un pallino di mercato... di Cristiano Giuntoli .

Italia U21 ko contro l'Ucraina U23

Gli azzurrini subiscono la prima rete poco dopo la mezz'ora, con Khlan che salta nell'uno contro uno Zanotti e insacca. L'Italia crea immediatamente l'occasione per pareggiare, ma Ghilardi, dopo l'uscita avventata del portiere ucraino, colpisce di petto e manda la palla sopra la traversa a pochi passi dalla porta.

Ad inizio ripresa il raddoppio gialloblù, con Martyniuk che dalla distanza libera un siluro che si infila sotto la traversa: impotente Zacchi. A calare il tris ci pensa Sikan, calciando un rigore in movimento e siglando la terza rete dei suoi: il 23enne attaccante dello Shakhtar Donetsk è seguito, già da tempi non sospetti, dalla Juventus. A fissare il risultato sul 4-0 per l'Ucraina ci pensa Voloshyn, pochi secondi dopo il suo ingresso in campo.