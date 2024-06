Diretta Italia U21-Indonesia U20 ore 18.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MALLEMORT (FRANCIA) - Alle ore 18.15, allo Stade d'Honneur di Mallemort (Francia), l'Italia U21 affronta l'Indonesia U20 nel quarto match del Torneo Maurice Revello. Gli azzurrini sono reduci dal successo ai calci di rigore contro Panama: sotto di due reti, la formazione di Carmine Nunziata ha acciuffato il pareggio grazie alla doppietta della stellina del Psg Ndour che ha firmato il 2-2 addirittura al 96'. Poi, infallibili dal dischetto, gli azzurrini hanno portato a casa due punti importantissimi per proteggere il secondo posto nel Gruppo B. Il ct si aspetta risposte importanti sul campo contro il fanalino di coda del raggruppamento: zero punti, appena una rete segnata e ben 11 incassate per l'Indonesia U20. L'Italia, a quota cinque grazie al pirotecnico 4-3 contro il Giappone U19 all'esordio (al secondo turno il pesante ko per 4-0 contro l'Ucraina U23), ha il destino nelle proprio mani e ha bisogno dei tre punti per blindare il secondo piazzamento e disputare la finale per il terzo e quarto posto contro la Francia. L'ultimo atto, infatti, metterà di fronte Costa d'Avorio e Ucraina, formazioni vincitrici dei rispettivi gironi. Non ci saranno proprio Ndour (motivi personali) e Kouda (indisponibilità), che hanno lasciato il ritiro.