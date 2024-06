L'Italia U21 batte l'Indonesia, decide Raimondo: c'è la Francia per 3°-4° posto

Seconda vittoria consecutiva per gli Azzurrini di Nunziata - reduci dal successo ai rigori contro il Panama - che superano la selezione Under 20 dell'Indonesia con il finale di 1-0. Una vittoria che consente all'Italia di mettere il timbro sul secondo posto del girone B del Torneo di Tolone dietro all'Ucraina di Sikan e compagni - che nello scontro diretto si sono imposti per 4-0 - precedendo Giappone, Panama e la formazione di Indra Sjafri - ripescata in seguito al forfait dell'Egitto - . Nunziata raggiunge così la Francia U20 nella finale per il 3º e 4º posto, in programma domenica 16 giugno alle ore 14:30 sul campo dello stadio D'Honneur di Salon-de-Provence.