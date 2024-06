L’Italia U21 stende la Francia e conquista il terzo posto al torneo Revello

SALON (FRANCIA) - Dopo l'esordio vincente ad Euro 2024 della Nazionale di Spalletti , l 'Italia under 21 supera 1-0 la Francia nel match valevole per la finale per il terzo posto del torneo Maurice Revello 2 024 grazie ad una rete realizzata da Leonardo Cerri.

Gli Azzurrini, dunque, chiudono la competizione al terzo posto. Le battute iniziali della partita non regalano particolari emozioni, con le due squadre che decidono di assumere un atteggiamento molto cauto per evitare di commettere errori. Al 24' l'arbitro estrae il primo cartellino giallo della sfida all'indirizzo di Bertola, mentre due minuti più tardi il commissario tecnico azzurro Carmine Nunziata è costretto ad effettuare la sua prima sostituzione in seguito all'infortunio di Pisilli: il centrocampista della Roma viene rilevato da Zuccon. Intorno alla mezz'ora di gioco gli Azzurrini costruiscono le loro prime occasioni, ma non riescono ad impensierire la retroguardia transalpina, che si difende in maniera estremamente ordinata. A pochi secondi dal 45' arriva anche il giallo per De Amorim e, al termine dei quattro minuti di recupero, le due squadre tornato negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Italia terza, decide Cerri

Nella ripresa il copione della partita non cambia particolarmente, infatti il match resta molto bloccato. L'Italia prova ad affidarsi ai cambi di Nunziata per rompere gli equilibri: entrano in campo Fini e Volpato al posto di Bianco e Hasa. La Francia, dal suo canto, non ha molte carte da giocarsi dalla panchina, infatti Chauvin conferma quasi totalmente l'undici di partenza. Nel finale, quando la partita sembra essere ormai avviata verso i calci di rigore, gli Azzurrini riescono a sbloccarla grazie alla rete di Leonardo Cerri, bravo a capitalizzare una grande azione personale di Volpato. In pieno recupero Mikelbrencis perde la testa e viene espulso per doppio giallo in seguito a un duro intervento su Fini. In virtù di questo successo l'Italia chiude al terzo posto nel torneo Maurice Revello U21 2024.