Savona, prima volta con l'Italia U21! I convocati di Nunziata

Con la pausa nazionali che si avvicina dopo le prime tre giornate di Serie A, Carmine Nunziata ha diramato la lista dei convocati ufficiali per i prossimi impegni dell'Italia Under 21. Da segnalare la convocazione di Nicolò Savona, che continua così il suo ottimo periodo dopo l'esordio da titolare con gol arrivato con la maglia della Juventus. Per i bianconeri presente anche Riccardo Turicchia, terzino classe 2003 in prestito al Catanzaro in Serie B.