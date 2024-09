Savona: “Alla Juve mi aiutano tutti. Motta? Mi dice sempre una cosa”

A due giorni dalla partita contro San Marino, valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21 del prossimo anno, il difensore azzurro Nicolò Savona è intervenuto in conferenza stampa. Il giocatore della Juventus sta vivendo un momento felice. Il giovane si è guadagnato la promozione dalla Next Gen alla prima squadra, convincendo da subito mister Thiago Motta. Impiegato da titolare contro l'Hellas Verona, ha ripagato la fiducia con un gol e una partita di grande sacrificio. Prestazioni importanti che hanno portato alla convocazione da parte del commissario tecnico degli azzurrini Carmine Nunziata.