Diretta Italia U21-San Marino U21 ore 16:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Italia U21 affronterà oggi la nazionale di San Marino U21 allo stadio Domenico Francioni di Latina alle ore 16:45 nel match valido per l'ottava giornata del girone di qualificazione ai prossimi Europei. Gli azzurrini di Carmine Nunziata comandano il gruppo A a quota 15 punti, vantando però una gara in più rispetto all'Irlanda, subito seconda a quota 13 punti. L'impegno del turno di andata tra le due compagini è terminato con la vittoria a valanga dell'Italia per 7-0 firmata dalla doppietta di Gnonto e dalle reti di Pirola, Volpato, Fabbian, Esposito e Bianco.