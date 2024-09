Italia forza sette: schiantato San Marino, poker Esposito. Savona titolare

Show dell' Italia U21 contro San Marino . Nella gara valida per la qualificazione ai prossimi Europei , gli azzurrini del ct Carmine Nunziata si sono imposti per 7-0 contro San Marino con uno straripante Francesco Pio Esposito , autore di 4 gol. Una gara a senso unico che ha però regalato anche due brutte notizie, non solo per l'Italia ma anche per Empoli e Roma .

Al 76' insacca sempre lui insacca il poker dopo la traversa colta da Bove: il centravanti è lestissimo ad arrivare per primo dopo la deviazione del montante. Passano appena 120" e ancora Esposito va in gol , segnando il 5-0, che sterza sul destro e calcia sul secondo palo confiando la rete. L'Italia non si ferma e segna il 6-0 con Raimondo dopo 3 minuti, servito perfettamente da Ruggeri. In pieno recupero c'è ancora gloria per Esposito , che da distanza ravvicinata sigla il poker fissando il risultato sul 7-0. Gli azzurrini salgono così a 18 punti nel girone, mantenendo il primo posto in graduatoria.

Si sono fermati nella prima frazione di gioco sia Jacopo Fazzini (centrocampista dei toscani) che Tommaso Baldanzi (attaccante dei giallorossi). Da valutare l'entità dei rispettivi problemi fisici, ma il primo potrebbe rischiare di saltare l'impegno con la Juve , il secondo quello il Genoa . E a proposito di Juventus, alla prima convocazione con l'U21 , 90' in campo per Nicolò Savona , classe 2003 che sta stupendo tutti dopo essere stato aggregato definitivamente da Thiago Motta in prima squadra.

Bove e Nunziata, entusiasmo Italia

Uno dei protagonisti assoluti del successo è Edoardo Bove, che ha sbloccato il risultato ma ha messo lo zampino anche in un altro paio di gol della squadra. Così il centrocampista dopo la vittoria su San Marino: "Grande soddisfazione, era un po' di tempo che cercavo questo gol e finalmente è arrivato. Anche indossare la fascia da capitano è sempre un onore. Siamo entrati in campo un po' scarichi, ma poi ci siamo sbloccati. Ho avuto la fortuna di poter giocare due qualificazioni agli Europei e speriamo anche due Europei. Sono molto felice di far parte di questo gruppo, ringrazio il mister per le belle parole". Ora arrivano gare fondamentali per la qualificazione: "Ormai sono tutte partite da dentro o fuori, dobbiamo vincere assolutamente. Andremo in Norvegia con tutta la grinta e la determinazione che abbiamo".

Soddisfatto ovviamente anche il ct Carmine Nunziata al triplice fischio: "All'inizio abbiamo fatto un po' di fatica, non abbiamo approcciato benissimo il match. Piano, piano, poi, abbiamo iniziato a giocare meglio e in maniera più veloce. Sono molto contento di questa vittoria ma mi dispiace per Baldanzi e Fazzini (usciti entrambi nel primo tempo per infortunio, ndr). Speriamo di recuperare almeno uno dei due. Le partite vanno giocate dall'inizio alla fine con la stessa intensità e la stessa determinazione, poi un giocatore si abitua a giocare a certi ritmi. Il gruppo che ho a disposizione è molto ampio, si sono aggiunti Savona e Pisilli. Mi dispiace mandare in tribuna giocatori che potrebbe benissimo stare in questo gruppo, che è ottimo. Bove? Faceva parte del biennio, è un giocatore importante per noi. Sono contento anche per Esposito, per i suoi quattro gol, perché ne aveva bisogno. Il merito è anche dei suoi compagni di squadra, che gli danno i palloni giusti".