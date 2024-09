Pagelle Italia U21: Ruggeri, Bove ed Esposito show. Savona all'esordio...

L'Italia Under 21 strapazza 7-0 il San Marino dei pari età: di seguiti i voti e i giudizi alle prestazioni degli Azzurri.

Desplanches 6 La divisa è rimasta pulita. Zacchi (35’ st) ng

Savona 6 Esordio è un po’ timido e ancora deve prendere un po’ le misure, ma si farà.

Coppola 6.5 Difensore fisico e ruvido.

Ghilardi 6 Pochi pericoli dalle sue parti, è comunque attento. Meno lucido sotto rete: sbaglia un gol nel recupero.

Ruggeri 7.5 Un’azione da giocatore di esperienza internazionale, quale è, porta all’autorete di Matteoni: per la partita che ha fatto il gol lo meritava lui. Sulla sua fascia l’Italia sfonda di più e se non fosse che in Nazionale maggiore sono già coperti nel ruolo, forse sarebbe bello vederlo anche là.

Bove 7.5 Comincia un po’ ingolfato, poi sfodera un colpo di classe pazzesco che apre le danze. Suo anche l’assist per Esposito e la palla che prende la traversa e che lo stesso Esposito butta dentro per il tris. Pisilli (35’ st) ng

Bianco 7 Prende per mano il centrocampo con personalità e idee, ha forza per cercare lo sfondamento anche al 95’.