Norvegia-Italia U21, Nunziata sveglia i club: “Se i ragazzi giocano…”

" Speriamo che i ragazzi trovino continuità e spazio per tutto il campionato: quando si dà loro fiducia, loro la ripagano " - così il ct Nunziata ai canali ufficiali della Nazionale alla vigilia del match contro i pari età della Norvegia . Un messaggio ai club, per favorire maggiore spazio ai ragazzi, che hanno dimostrato le loro qualità contro il San Marino e anche nei match precedenti. L'allenatore ha presentato poi la sfida contro gli scandinavi, fondamentale per non complicare il percorso di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Al momento gli azzurrini sono imbattuti e con una vittoria potranno mettere un piede e mezzo in Slovacchia.

Norvegia-Italia U21, le dichiarazioni di Nunziata

"Ci aspetta un avversario totalmente diverso rispetto a San Marino. Troveremo una squadra organizzata, con buoni giocatori: sarà una gara dura e difficile, ma sarà una partita da giocare come abbiamo fatto tutte le altre, con intensità, voglia e determinazione nel raggiungere un obiettivo per noi molto importante" - ha spiegato il ct Nunziata ai canali ufficiali della Nazionale in vista del match contro la Norvegia. Sugli infortuni di Prati e Fazzini: "Dispiace aver perso due giocatori importanti, ma ce ne sono altri che se chiamati in causa sapranno fare bene. L'idea è quella di cambiare qualcosina, ma abbiamo ancora un allenamento a disposizione per valutare". Sulle condizioni degli azzurrini: "La squadra sta bene. Siamo a inizio campionato, non tutti giocano ma la motivazione di raggiungere un obiettivo ti fa dare qualcosa in più. Speriamo che i ragazzi trovino continuità e spazio per tutto il campionato: quando si dà loro fiducia, loro la ripagano". Sul poker di Francesco Pio Esposito contro San Marino: "Ha fatto una cosa che non capita spesso, ma abbiamo tanti giocatori importanti". Poi ha concluso: "Sapevamo che sarebbe stato un girone difficile, con tante buone squadre. Dobbiamo essere concentrati sul nostro obiettivo, che è quello di andare all'Europeo".

Italia U21, i convocati contro la Norvegia

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Giovanni Bonfanti (Pisa), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Nicolò Savona (Juventus), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Davide Veroli (Sampdoria), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Fiorentina), Edoardo Bove (Fiorentina), Giovanni Fabbian (Bologna), Cher Ndour (Besiktas), Niccolò Pisilli (Roma), Franco Tongya (Salernitana);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Antonio Raimondo (Venezia)