Baldanzi da fenomeno, tripletta alla Norvegia: l'Italia U21 in testa da sola

Prova muscolare dei ragazzi dell' Italia U21 che si impongo sulla Norvegia U21 con un netto 3 a 0 . Determinante il contributo di uno scatenato Tommaso Baldanzi , autore della tripletta che ha regalato la vittoria agli azzurrini. Successo importante in quello che era un incrocio decisivo nella corsa agli Europei di categoria in programma il prossimo anno, raggiungendo quota 21 punti in classifica. A staccare il pass saranno le prime di ogni girone e le tre migliori seconde , mentre le altre sei seconde si sfideranno ai playoff di novembre per gli ultimi tre posti utili. Prossimo appuntamento il 15 ottobre contro l'Irlanda.

Italia U21-Norvegia U21, la cronaca della partita

Partita a senso unico per i giovani allenati da Carmine Nunziata. La Norvegia ci prova in avvio di gara con un tiro da fuori di Mvuka. La palla lambisce il palo del portiere azzurro Desplanches. Al minuto 10 però è l'Italia a passare in vantaggio: Pio Esposito serve di tacco Gnonto che confeziona l'assist per Baldanzi che firma il gol dell'1-0 azzurro con un tocco rasoterra di sinistro che spiazza il portiere Tangvk. Una rete che mette il match in discesa, con gli azzurrini in pieno controllo. La prima frazione di gioco si conclude così, con gli italiani avanti di una lunghezza sui norvegesi.

Il secondo tempo si apre con l'Italia in pieno controllo. Dopo diverse occasioni create da Gnonto ed Esposito, è ancora il fantasista della Roma l'autore del raddoppio: al 72esimo penetra in area da sinistra e infila di potenza l'estremo difensore avversario. Mentre il match si avvia verso la conclusione, all'80esimo minuto arriva la tripletta del numero 11 azzurro: un bellissimo sinistro a giro sotto l'incrocio chiude di fatto i conti.