Italia U21, i convocati contro l’Irlanda: Nunziata premia il difensore Juve

L'Italia U21, in testa al gruppo dopo al vittoria contro la Norvegia, è pronta a tornare in campo per l'ultima partita dei gironi per le qualificazioni al prossimo Europeo. Gli azzurrini di Carmine Nunziata giocheranno contro l'Irlanda e avranno a disposizione due risultati su tre per staccare direttamente il pass per la fase finale del torneo di categoria. Infatti le nove vincitrici dei gruppi e le tre migliori seconde (senza contare i risultati contro le squadre classificate al sesto posto) voleranno direttamente in Slovacchia senza passare per gli spareggi. Il ct ha diramato i convocati e c'è ancora in lista Savona, dopo le ottime prestazioni con la Juventus, l'ultima in Champions League contro il Lipsia.