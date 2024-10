Italia U20, Pafundi inventa ma non basta: l'Inghilterra passa nel recupero

Per l'Italia è arrivata un'altra beffa in pieno recupero. Dopo il pari in extremis dell'U19, anche l'U20 ha perso la sua gara al 92esimo contro l'Inghilterra. La squadra di Corradi ha disputato un ottimo primo tempo e anche nella ripresa, nonostante il gol subito, ha avuto diverse occasioni per far male agli inglesi. La scarsa concretezza e la freschezza degli avversari con i cambi ha portato la partita dalla parte dei Tre Leoni.