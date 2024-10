Baldanzi e l'Europeo U21 in una partita: "Qualificazione dipende solo da noi"

"Potevamo festeggiare in anticipo la qualificazione, ma potremo farlo lo stesso martedì con una vittoria. Tutto dipenderà da noi". Così l'azzurro Tommaso Baldanzi parla in un'intervista (in onda stasera alla Domenica Sportiva su Rai 2) a due giorni dalla partita della nazionale under 21 a Trieste contro l'Irlanda, decisiva per la qualificazione alla fase finale dell'Europeo Under 21.