Italia U21, Nunziata e i dubbi: "Ne ho tantissimi, il gruppo ha grandi valori"

"Siamo un gruppo con valori importanti". Carmine Nunziata, in conferenza, ha parlato alla vigilia della sfida contro l' Irlanda . L' Italia U21 ha due risultati su tre per tenersi il primo posto e la qualificazione diretta per la fase finale dell'Europeo di categoria in Slovacchia della prossima estate. "Affrontiamo una squadra ostica con intensità e qualità" ha proseguito il ct. La distanza in classifica è di appena tre punti e l'andata è terminata in parità a Cork con la rimonta degli azzurrini nella ripresa. Tra i convocati di Nunziata anche il terzino della Juve, Savona .

Nunziata, la conferenza pre Italia-Irlanda U21

Carmine Nunziata ha parlato alla vigilia della sfida di Trieste, campo particolarmente positivo per l'Italia U21: "Vogliamo avere una grossa spinta dal pubblico e dalla città. Per noi un grande stimolo avere un tifo caloroso". E sulla condizione della squadra: "C'è stato un buon periodo con qualche giorno in più di lavoro per preparare al meglio la gara. La condizione dei ragazzi è ottima per questo ho diversi dubbi di formazione. Tutti meriterebbero di giocare dall'inizio. Possiamo fare bene".

Il ct ha proseguito sull'importanza della gara: "La squadra è tranquilla, il gruppo ha valori importanti. L'obiettivo è quello dell'Europeo, ce lo siamo detti all'inizio del biennio" - di questo ha parlato anche Baldanzi alla Domenica Sportiva -. Sulle richieste ai ragazzi: "Dobbiamo avere intensità e la voglia di voler giocare a calcio senza timore. Queste gare vanno caricate il giusto perché la squadra deve andare in campo con il sorriso e per divertirsi". Sui singoli: "Tutti stanno facendo bene e si stanno ritagliando spazio nelle rispettive squadre. Comuzzo e Palestra sono giovani, entrambi 2005, e giocano con continuità. Per loro, come per tutti gli altri, è fondamentale continuare a giocare".