Diretta Italia U21-Irlanda U21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L'attesa è finita, per l'Italia Under 21 è arrivato il grande giorno della sfida contro l'Irlanda, che sarà decisiva per capire quale delle due squadre si qualificherà direttamente agli Europei 2025 di categoria. Gli azzurrini guidati dal commissario tecnico Carmine Nunziata si trovano in vetta alla classifica del gruppo A con 21 punti, mentre gli irlandesi inseguono a quota 18. Questo significa che, nella gara in programma oggi alle 18.30 sul campo dello stadio Nereo Rocco, l'Italia avrà a disposizione due risultati su tre per assicurarsi il pass per la rassegna continentale, mentre l'Irlanda sarà chiamata a compiere un'impresa conquistando una vittoria a domicilio. Nonostante questo piccolo vantaggio, però, gli Azzurrini dovranno scendere in campo per vincere e senza pensare a difendere il pareggio. Alla vigilia Nunziata ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo avuto un buon periodo, abbiamo lavorato bene. I ragazzi stanno tutti bene, ho sicuramente dei dubbi per la formazione. In tanti meriterebbero di giocare dal 1'. Questa è una partita difficile e tosta, l'Irlanda è una buona squadra che ha intensità e qualche giocatore di qualità. Per noi è importante giocare il nostro calcio, possiamo fare bene a livello di prestazione".