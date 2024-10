Nunziata e la difesa con Savona: "Reparto stravolto, non era semplice"

TRIESTE - "Sicuramente guardando tutto il cammino è una qualificazione meritata. Abbiamo preso pochi gol e non abbiamo mai perso. Oggi è stata dura, non è facile giocare contro queste squadre. Alla fine i ragazzi sono stati bravi". A dirlo è il commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 21, Carmine Nunziata, dopo il pareggio per 1-1 contro l'Irlanda, nel match valevole per le qualificazioni agli Europei 2025 di categoria.