Bertola il migliore, Savona orchestra, bentornato Casadei: pagelle Under 21

All'Italia U21 di Carmine Nunziata basta l'1-1 contro l'Irlanda per strappare il pass per gli Europei di categoria che si giocheranno nel 2025 in Slovacchia. Gli azzurrini hanno blindato il primo posto in classifica nel girone con un bottino straordinario di 22 punti, frutto di sei vittorie e quattro pareggi. La sblocca al 23' Cesare Casadei, poi al 38' l'altro ex Inter Gnonto sciupa la palla del ko fallendo un calcio di rigore. La dura legge del gol colpisce ancora, così Moran pareggia i conti al 66' regalando un finale di sofferenza nel quale l'Italia, grazie anche a un super Savona, tiene il risultato e conquista quel punto necessario per volare a Euro 2025.