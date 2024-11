Diretta Italia U21-Francia U21 ore 16.15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Esattamente un mese dopo la qualificazione alla fase finale dell'Europeo (arrivata il 15 ottobre con l'1-1 contro l'Irlanda), la Nazionale Under 21 è pronta a cominciare la vera marcia di avvicinamento a Slovacchia 2025. Blindato un posto tra le 16 squadre più forti d'Europa, gli Azzurrini a Empoli affrontano la Francia nella prima delle due amichevoli di questa finestra (la seconda è in programma martedì a La Spezia contro l'Ucraina). Occasioni, per Carmine Nunziata, per iniziare a pensare a quello che sarà il gruppo che a giugno andrà a giocarsi il titolo. "In questi tre giorni abbiamo lavorato bene. Per quello che riguarda gli avversari, troviamo una squadra forte, una delle migliori d'Europa. La Francia ha tanto talento e una rosa ampia, ma non provo invidia: penso di avere anche io una squadra forte, che ha dei valori morali importanti. Preferisco i miei, a cui chiedo continuità nel cammino per arrivare all'Europeo in una forma ottimale per disputare un grande torneo" ha detto il ct degli azzurrini nella conferenza stampa della vigilia.