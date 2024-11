Casadei e Ambrosino illudono l'Italia U21, pari in rimonta della Francia

EMPOLI - Con il pass in tasca per l'Europeo di categoria del 2025, Italia e Francia Under 21 regalano un'amichevole ricca di spettacolo al Castellani di Empoli. Un test match per gli azzurrini di Nunziata molto interessante che si conclude con un pari amaro visto il doppio vantaggio dilapidato nella ripresa. Una gara dai due volti con l'Italia che fa suo il primo tempo per poi concedere il secono ai Bleus di Baticle. Termina 2-2 ma arrivano segnali positivi in vista dei prossimi appuntamenti.

Italia-Francia U21, la partita

Il primo squillo è dei Bleus con la punizione di Cherki dal limite che impegna Desplanches alla deviazione plastica in corner. Al quarto d'ora è però l'Italia a passare: ottima manovra con Ndour che pizzica Ambrosino in area di rigore, extra pass di tacco per Casadei che con grinta ribadisce in rete al secondo tentativo. Il portiere azzurro tiene tutto in equilibrio al 26' con un riflesso monstre su Tchaouna e prima dell'intervallo l'Italia trova anche il raddoppio. Slalom gigante di Volpato che entra in area, scarica per Ambrosino che a porta spalancata infila il 2-0. Nella ripresa lo spartito cambia e dal 58' al 66' la Francia rimette tutto in equilibrio: prima la rete di Cherki lasciato libero sul secondo palo, poi l'assist dello stesso Cherki per Atangana che batte Zacchi (entrato nella ripresa per Deschplanes). Ristabilito l'equilibrio tutte e due le squadre provano a vincerla, ma al fischio finale il 2-2 resta intatto.